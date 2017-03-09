В Геленджике заработали фонтаны

Краснодар. 9 марта — Новая Кубань. Теперь жителей и гостей Геленджика радуют разнообразные водные сооружения. Самый популярный из них расположен на набережной города. После захода солнца он озаряется огнями подсветки и радует зрителей классической музыкой.



Стоит отметить, что в краевой столице сезон фонтанов откроется немного позже. В 2016 году это произошло 23 апреля. Весь город отмечал данное событие, которое было посвящено Году российского кино. Поэтому перед запуском фонтанов для краснодарцев были организованы различные мастер-классы, концерты и экскурсии.