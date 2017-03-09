Татарстанский фильм «Семейные хлопоты» презентовали в Москве

Содействие в проведении презентации и организации проката киногруппе оказали Полпредство РТ в РФ, Татарский культурный центр Москвы, Министерство культуры Татарстана, ГБУК РТ «Татаркино» и Дом Дружбы народов Татарстана. Директору кинотеатра «Сатурн» Алексею Жукову и заместителю гендиректора ГБУК «Московское кино» Ольге Шипулиной на презентации были вручены татарские национальные головные уборы.



Московская публика тепло приняла фильм. Алексей Барыкин и актриса Елена Калаганова ответили на вопросы зрителей. «Мы убедились в том, что тема межнациональных отношений очень близка и интересна московскому зрителю. Многие гости дали высокую оценку нашему фильму. Мы впервые по-настоящему почувствовали, что “Семейные хлопоты” — это не провинциальная история. Она — общечеловеческая, важная для всех», — рассказал режиссер фильма Алексей Барыкин.



«Такого бурного обсуждения я не видел ни на одной премьере. Московская публика оказалась умной и чуткой, а вопросы были по существу и в самую точку», — подчеркнул продюсер фильма Олег Суров.

В московских кинотеатрах фильм будет показываться в течение двух недель.