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10:38 (мск), источник: ИА Татар-информ

Татарстанский фильм «Семейные хлопоты» презентовали в Москве

(Казань, 9 марта, «Татар-информ»). В московском кинотеатре «Сатурн» состоялась премьера фильма татарстанца Алексея Барыкина «Семейные хлопоты». Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры РТ.

Содействие в проведении презентации и организации проката киногруппе оказали Полпредство РТ в РФ, Татарский культурный центр Москвы, Министерство культуры Татарстана, ГБУК РТ «Татаркино» и Дом Дружбы народов Татарстана. Директору кинотеатра «Сатурн» Алексею Жукову и заместителю гендиректора ГБУК «Московское кино» Ольге Шипулиной на презентации были вручены татарские национальные головные уборы.

Московская публика тепло приняла фильм. Алексей Барыкин и актриса Елена Калаганова ответили на вопросы зрителей. «Мы убедились в том, что тема межнациональных отношений очень близка и интересна московскому зрителю. Многие гости дали высокую оценку нашему фильму. Мы впервые по-настоящему почувствовали, что “Семейные хлопоты” — это не провинциальная история. Она — общечеловеческая, важная для всех», — рассказал режиссер фильма Алексей Барыкин.

«Такого бурного обсуждения я не видел ни на одной премьере. Московская публика оказалась умной и чуткой, а вопросы были по существу и в самую точку», — подчеркнул продюсер фильма Олег Суров.

В московских кинотеатрах фильм будет показываться в течение двух недель.

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