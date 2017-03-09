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13:31 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградцы вновь получили «астрономические» платежки

В эти дни жителям города-героя впору вспомнить афоризм политика 90-х: «Никогда такого не было, и вот опять». Многие квитки волгоградцев с оплатой за квартиру возросли за январь и февраль к уровню конца прошлого года на треть и больше.

Источник: Аргументы и факты

Проклятие ОДН

Такая ситуация заставляет многих собственников жилья хвататься за успокоительные и судорожно вспоминать телефоны и адреса правозащитных центров по ЖКХ. Тем более в управляющих компаниях на просьбу внятно объяснить столь резкий рост платежей отвечают философски: «Чего хотите — зима холодной была, вот тепловики и топили много. Для вашего же блага».

Перетопили, видать, действительно изрядно. Как и год назад — на волне первых «тепловых» скандалов, — итоговая сумма во многих квитанциях у горожан подскочила сразу на 1,5 — 2 тыс. руб. в месяц, а то и больше.

«Ещё в декабре я внёс за ноябрь за свою однушку в 34 кв. метра в качестве платы за ЖКУ около трёх тысяч рублей, а сейчас мне второй месяц коммунальщики присылают платёж почти в пять тысяч, и такой рост по всему нашему дому, — до предела возмущён Сергей Неверов, житель Советского района Волгограда. — Понятно, что зимой идёт сезон отопления, с апреля — с окончанием отопления — эта строчка из платежей исчезнет. Но ведь и в ноябре, и в октябре тоже топили, а коммуналка выходила тогда моей семье много дешевле!».

Пока волгоградцы возмущаются, активисты регионального проекта «Школа грамотного потребителя» в ходе мониторинга платёжек волгоградцев установили — почти в половине случаев квитанции за оплату услуг ЖКХ составлены ненадлежащим образом, а суммы начислений в них неоправданно резко выросли буквально в течение одного месяца.

Фокусы с квитанциями

Помнится, год назад власти объясняли чехарду с возросшими платежами за ЖКУ неотрегулированностью новой системы начисления платежей в Волгограде и Камышине. Тогда платёж за тепло стали начислять жильцам исключительно лишь в отопительный период. Сейчас, похоже, нашлось ещё одно объяснение. Но и оно звучит не очень убедительно.

«В соответствии с принятым правительством постановлением “О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в МКД” с 1 января 2017 года строка “ОДН” должна была исчезнуть из платёжных документов волгоградцев, а все подобные расходы собственников жилья должны были быть отнесены к плате за содержание жилья. Однако во многих случаях этого не произошло, — рассказал Николай Лукьяненко, областной депутат, региональный куратор проекта “Школа грамотного потребителя”. — В то же время в январских квитанциях многие жители увидели возросшие платежи».

По словам законодателя, анкетирование позволило определить управляющие компании областного центра, допустившие наиболее массовые нарушения с начислениями. Среди них — «УК Ворошиловского района», УК «Ренессанс», УК «ЭС» и УК ТЗР. Также анкетирование в масштабах страны позволило выявить существенные прорехи в законодательстве. Свои выводы активисты проекта «Школа грамотного потребителя» предлагают обобщить и направить вместе с экспертными рекомендациями в Минстрой России — для исправления законодательной базы по ЖКХ.

«На наш взгляд, ГЖИ, чиновники, ответственные за ЖКХ, в данном случае ведут себя пассивно и непоследовательно, — считает Евгений Волохов, председатель правления Ассоциации многоквартирных домов Ворошиловского района Волгограда. — Пользуясь пассивностью контролирующих ведомств, коммунальщики перемудрили в очередной раз со счетами за тепло, объясняя всё суровой зимой и массовым перетопом. Но есть и масса других способов “честного отъёма денег у жильцов”. Например, показания установленных в домах общедомовых счётчиков на тепло коммунальные компании постоянно игнорируют, объявляя счётчики “неисправными”. Всё это делается, чтобы начисления шли не по счётчикам, а по нормативам, которые, как правило, в 2 — 3 раза выше реально потреблённых ресурсов. С другой стороны, есть и другая крайность. Например, в платёжках появляются невесть откуда взявшиеся начисления именно с общедомовых приборов по теплу. Но они оказываются столь завышенными, что этими гигокалориями тепла можно с лихвой обеспечить не только ваш дом, но и половину микрорайона. Способ избежать чрезмерных начислений не нов — требовать от коммунальщиков снимать показатели с общедомовых счётчиков в присутствии уполномоченных жильцов — старших по дому, глав общедомовых советов, общественного жилинспектора».

«Жаловаться на некорректные начисления волгоградцам за квартплату лучше всего в муниципальную жилищную инспекцию», — коротко прокомментировали ситуацию в ГЖИ по региону.

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