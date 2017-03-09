На Волгоград надвигаются дождь со снегом
Ночью в выходные температура воздуха в областном центре опустится до -3°С, а восточный ветер к середине следующей недели сменится северным.
Ночью в выходные температура воздуха в областном центре опустится до -3°С, а восточный ветер к середине следующей недели сменится северным.
Гидрометцентр России сообщает о предстоящих похолодании и осадках в Волгограде.
Как стало известно ВДТВ, до субботы, 11 марта, в Волгограде сохранится солнечная и теплая погода. В ближайшие дни температура воздуха днем будет подниматься до +8°С, однако ночами станет снижаться и в ночь с субботы на воскресенье составит -3°С.
С понедельника синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий и небольшие осадки в виде дождя и снега. Сохранится непогода вплоть до среды 15 марта. Температура воздуха составит в среднем +6°С.