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10:34 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

На Волгоград надвигаются дождь со снегом

Ночью в выходные температура воздуха в областном центре опустится до -3°С, а восточный ветер к середине следующей недели сменится северным.

Гидрометцентр России сообщает о предстоящих похолодании и осадках в Волгограде.

Как стало известно ВДТВ, до субботы, 11 марта, в Волгограде сохранится солнечная и теплая погода. В ближайшие дни температура воздуха днем будет подниматься до +8°С, однако ночами станет снижаться и в ночь с субботы на воскресенье составит -3°С.

С понедельника синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий и небольшие осадки в виде дождя и снега. Сохранится непогода вплоть до среды 15 марта. Температура воздуха составит в среднем +6°С.

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