В Нижнем Новгороде мужчины выстроились в живую открытку 8 марта — видео
8 марта мужчины Нижнего Новгорода, чтобы поздравить женщин с праздником, выстроились в живую открытку на Чкаловской лестнице. Об этом сообщают организаторы.
8 марта мужчины Нижнего Новгорода, чтобы поздравить женщин с праздником, выстроились в живую открытку на Чкаловской лестнице. Об этом сообщают организаторы.
В флешмобе приняли участие около 600 человек. Снимать живую открытку пришлось с квадрокоптера.
В распоряжении NewsNNпоявилось видео такого необычного поздравления.