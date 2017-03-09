График пригородных поездов меняется с 13 марта в Волгоградской области
График движения двух пригородных поездов изменится с 13 марта по 16 апреля 2017 года в Волгоградской области.
График движения двух пригородных поездов изменится с 13 марта по 16 апреля 2017 года в Волгоградской области.
Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» специалист корпоративных коммуникаций Приволжской железной дороги Наталья Логутенкова, изменения связаны с проведением
Новый график временно будут соблюдать поезда:
— № 6491 «Волгоград-1 — Арчеда». Отправление со станции «Волгоград-1» теперь ежедневно будет осуществляться в 8:10 (раньше на 43 минуты), а прибытие на станцию «Арчеда» — в 11:06.
— № 6807 «Волгоград-1 — Качалино». Отправление со станции «Волгоград-1» теперь ежедневно будет осуществляться в 7:11 (раньше на 8 минут), а прибытие на станцию Качалино — в 8:30.