График пригородных поездов меняется с 13 марта в Волгоградской области

Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» специалист корпоративных коммуникаций Приволжской железной дороги Наталья Логутенкова, изменения связаны с проведением ремонтно-путевых работ на перегоне «Качалино — Котлубань».

Новый график временно будут соблюдать поезда:

— № 6491 «Волгоград-1 — Арчеда». Отправление со станции «Волгоград-1» теперь ежедневно будет осуществляться в 8:10 (раньше на 43 минуты), а прибытие на станцию «Арчеда» — в 11:06.

— № 6807 «Волгоград-1 — Качалино». Отправление со станции «Волгоград-1» теперь ежедневно будет осуществляться в 7:11 (раньше на 8 минут), а прибытие на станцию Качалино — в 8:30.