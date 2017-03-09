В Зеленоградске к новому курортному сезону разработана новая схема движения

Согласно схеме, одностороннее движение будет организовано на ул. Володарского от отеля «Элиза» до перекрестка с ул. Пугачева (возле гостиницы «Балтийская корона») и на ул. Пограничной от здания районного суда до перекрестка с Курортным проспектом (возле памятника коту).