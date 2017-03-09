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11:02 (мск), источник: АиФ Калининград

В Зеленоградске к новому курортному сезону разработана новая схема движения

В Зеленоградске к новому курортному сезону разработана новая схема движения, сообщается на официальном сайте администрации района.

Источник: Аргументы и факты

Согласно схеме, одностороннее движение будет организовано на ул. Володарского от отеля «Элиза» до перекрестка с ул. Пугачева (возле гостиницы «Балтийская корона») и на ул. Пограничной от здания районного суда до перекрестка с Курортным проспектом (возле памятника коту).

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