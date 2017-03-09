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10:40 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижнем Новгороде с 20 апреля стартует сезон нанесения разметки

«Технически мы готовы к нанесению дорожной разметки с 20 апреля, а дальше все будет зависеть от погодных условий», — рассказал журналистам директор МКУ «Центр организации дорожного движения Нижнего Новгорода» Дмитрий Брылин.

В конце марта и в апреле 2017 года будут организованы торги по определению подрядной организации, которая займется нанесением дорожной разметки в Нижнем Новгороде.

В 2017 году на объекты улично-дорожной сети областного центра планируется нанести более 110 000 кв. м горизонтальной дорожной разметки. Общий объем финансирования работ составит 25,9 млн рублей. В указанную сумму входит нанесение разметки лакокрасочными материалами на 120 участках улично-дорожной сети города, на отдельных участках к 9 Мая, участках, прилегающих к образовательным учреждениям к 1 сентября и повторное нанесение дорожной разметки на улично-дорожной сети города.

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