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16:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Хокинг поддержал идею создания мирового правительства

Британский ученый Стивен Хокинг поддержал идею создания мирового правительства. Об этом физик рассказал в интервью The Times.

Источник: AP 2017

По мнению ученого, в настоящее время мир находится под угрозой уничтожения в результате биологической или ядерной войны. Это является проявлением свойственной человеку агрессии, которая ранее способствовала эволюции.

«Нам нужно контролировать этот унаследованный инстинкт при помощи логики и здравого смысла», — полагает Хокинг.

Он отмечает, что это может обеспечить «какая-то форма мирового правительства», что, по мнению ученого, не исключает возникновения других проблем, в том числе диктатуры
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Хокинг многократно выступал с неоднозначными заявлениями. Например, ранее он провозгласил наступление «самого опасного времени на планете», а также призвал бежать с Земли и игнорировать инопланетян. В 2015 году британский ученый заявил о планах стать торговой маркой.

Главный научный результат Хокинга связан с описанием излучения черных дыр. К исследованию физика подтолкнул визит в СССР, состоявшийся в 1970-е годы, в результате которого британец узнал, что Владимир Грибов считает само собой разумеющимся то, что черные дыры излучают вследствие вакуумных флуктуаций. Советский физик не опубликовал по этому поводу ни одной статьи, а Хокинг количественно рассчитал тепловой спектр черной дыры.

Широкую известность Хокинг получил после того, как в апреле 1988 года была опубликована его научно-популярная книга «Краткая история времени». Она переведена на десятки языков и издана общим тиражом более 10 миллионов экземпляров.

Комментарии
1
woodyM®SailorАВ
Путина в президенты Земли!!!))
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