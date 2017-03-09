Ученые оценят загрязненность прикамских водоемов серной кислотой

В течение трех лет ученые обобщат данные наблюдений за последние двадцать лет. Используя геохимические, гидрологические методы, а также результаты наблюдения из космоса, определят места загрязнения водоемов. Данная работа будет вестись на средства гранта в 3 млн рублей, выделенного Русским географическим обществом и Российским фондом фундаментальных исследований на реализацию проекта «Применение ГИС-технологий для оценки и прогноза экологической ситуации в угледобывающих районах с критической техногенной нагрузкой».

«В реках Кизеловского угольного бассейна течет в том числе серная кислота, которая образуется в старых угольных шахтах при взаимодействии воды с углем. Кроме того, присутствуют железо и тяжелые металлы, предельно допустимые концентрации которых многократно превышают норму. Несколько лет назад во время сплава по реке Усьва я обжег лицо, умывшись из ручья, стекающего вблизи шахт «Усьва 3» и «Таежная», — рассказал руководитель проекта, завкафедрой картографии и геоинформатики географического факультета ПГНИУ Сергей Пьянков.

Он обратил внимание на то, что при половодье, когда реки разливаются, кислота и другие вредные вещества, находящиеся в реках, «обжигают» почву и растительность, уничтожают все, что находится в затопляемых долинах рек. Первые результаты показали, что загрязненные воды уже нанесли экологический урон территориям не только Кизеловского угольного бассейна, но и соседним с ним районам.

Напомним, что 2017 год объявлен в России Годом экологии.