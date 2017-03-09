Выходные на Кубани будут дождливыми

Краснодар. 9 марта — Новая Кубань. Как утверждают синоптики, погода начнет ухудшаться в субботу, 11 марта. В этот день в некоторых районах пойдет дождь.

Утром и вечером на водоемах края вероятен туман, а на склонах гор — снег. Ветер усилится, его скорость составит 5−10 м/с с порывами до 15 м/с.

Днем в крае воздух прогреется до 13−15 градусов. Немного теплее будет на Черноморском побережье — до +18. После этого температура начнет снижаться.

На следующей неделе ночью возможны заморозки до -4 градусов.