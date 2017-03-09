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11:29 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Третьим в рейтинге лучших спортивных арен мира стал стадион ФК «Краснодар»

Краснодар, 9 марта, KrasnodarMedia. Стадион ФК «Краснодар» стал третьим в списке лучших стадионов мира 2016 года.

Сначала появилась информация, что стадиону присудили второе место, но по окончательным итогам голосования он вышел на третье. С победой владельца арены и болельщиков клуба поздравил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Победителем конкурса стал олимпийский London Stadium, который был реконструирован после проведения Игр 2012 года. Второе место в рейтинге занял домашний стадион турецкого «Бешикташа» Vodafone Arena (Стамбул). Определяло лучших жюри, состоящее из пяти архитекторов, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

— Стадион ФК «Краснодар» — один из лучших в мире в 2016 году. И ведь не поспоришь. Поздравляю @sergeygalitskiy и болельщиков! Профессиональное жюри архитекторов дало футбольной арене 3-е место. Народное интернациональное голосование присудило 2-е. То есть краснодарский стадион сегодня дважды признан одним из самых впечатляющих на планете. Хотя он хорош и без экспертных оценок, — написал глава региона в своем аккаунте в Твиттере.

На звание лучшего стадиона также претендовали Allianz Stadion (Вена, Австрия), Cape Cost Stadium (Кейп-Кост, Гана), Daci Arena (Удине, Италия), Hard Rock Stadium (Майами, США), Stadion Miejski (Бельско-Бяла, Польша), Medical Park Arena (Трабзон, Турция), Sivas Arena (Сивас, Турция).

Напомним, строительство стадиона «Краснодара» было начато в 2013 году. Его вместимость — 34 291 зритель. Первый матч на арене состоялся 9 октября прошлого года между сборными России и Коста-Рики, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Ранее информагентство сообщало, что стадион ФК «Краснодар» стал одним из номинантов на премию «Лучший стадион 2016». В конкурсе участвуют 29 стадионов — построены они в 21 стране мира. В сообщении организаторов особо отмечено, что стадион ФК «Краснодара» выделяется в списке номинантов очень высоким уровнем отделки и технологического оснащения. Здесь имеется в виду необычная крыша-мембрана спортивного сооружения и уникальный панорамный экран.

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