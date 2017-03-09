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11:23 (мск), источник: Югополис

Краснодарский край не вошел в двадцатку чистых регионов России

Согласно данным «Экологического рейтинга субъектов РФ», Краснодарский край занимает 21 место в списке регионов России.

Источник: Югополис

Общественная организация «Зелёный патруль» составила «Экологический рейтинг субъектов РФ» по итогам зимы 2016—2017 года. Согласно рейтингу, лучшая экологическая обстановка наблюдается в Тамбовской области, далее идут Республика Алтай и Алтайский край. В десятке благополучных регионов также значатся Ульяновская, Белгородская и Тюменская области, Чукотский автономный округ и Чувашская Республика.

«Экологическими аутсайдерами» оказались Свердловская, Тверская, Оренбургская, Курганская и Иркутская области, Еврейская автономная область и Республика Бурятия.

Краснодарский край в итоговом рейтинге занял 21 место.

Как сообщают составители рейтинга, при его создании учитывались состояние воздуха, воды, выбросы, а также ответственность власти, активность общественных организаций и другие критерии.

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