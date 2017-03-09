В регионе выберут лучшего работника учреждения соцобслуживания

Первый отборочный тур уже стартовал. Документы на участие в нем заявили 76 работников социальной сферы.

— Первый этап конкурса проводится в организациях социального обслуживания населения, — рассказали в областном комитете социальной защиты населения. — Победители этого этапа принимают участие во втором этапе конкурса, который проводится в рабочих группах комитета социальной защиты населения Волгоградской области. В третьем этапе победителей определит конкурсная комиссия.

В ходе конкурса будут отмечены лучший директор центра социального обслуживания, лучший заведующий отделением, лучший специалист по социальной работе, лучший социальный работник. Всего 17 номинаций.

Победители получат награды в рамках проведения профессионального праздника «День социального работника», отмечаемого ежегодно 8 июня.

Финалист регионального конкурса поборется за победу во Всероссийском конкурсе «Лучший работник учреждения социального обслуживания», который проводит министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.