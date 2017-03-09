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11:16 (мск), источник: АиФ Калининград

МЧС просит калининградцев отказаться от поджогов сухой прошлогодней травы

МЧС просит калининградцев отказаться от поджогов сухой прошлогодней травы. Неконтролируемый огонь может принести существенный урон, говорят в ведомстве.

Как говорят в МЧС, иногда трава выжигается умышленно сельскохозяйственными организациями для очистки полей и сенокосов от нежелательной растительности и её прошлогодних остатков. Органы лесного хозяйства в определённых, часто посещаемых населением местах тоже устраивают контролируемые палы, чтобы предупредить возможность возникновения лесных пожаров. Но гораздо чаще причиной загорания травы становится небрежность, неосторожность. Горящая трава совсем не безобидна. Травяные палы, в отличие от лесных пожаров, имеют значительно более массовый характер, охватывают большие площади и, главное, распространяются во много раз быстрее, что очень затрудняет их тушение.

«В прошлом году, как и в этом, первый случай пала травы был зарегистрирован в начале февраля. Всего за 2016 год пожарно-спасательные подразделения МЧС 983 раза выезжали на тушение прошлогодней травы», — отметили в МЧС.

Напомним, что поджигатели травы и виновники лесных пожаров несут административную, а в случае наступление серьезных последствий — и уголовную ответственность. В 2016 году сообщалось, что минприроды планирует ввести административную ответственность за пал травы.

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