Группа «Uma2rman» опубликовала видеозапись флешмоба у памятника Жюлю Верну

Согласно информации, братья Кристовские встретились с жителями Нижнего Новгорода на набережной Федоровского у единственного в России памятника писателю-фантасту Жюлю Верну.

Место встречи выбрано не случайно — музыкальная группа проводила здесь флешмоб на свою новую песню под названием «Жюль Верн».

На площади собралось более 100 нижегородцев. Результатом флешмоба стала видеозапись, которую братья Кристовские опубликовали на своих официальных страницах в социальных сетях и на канале YouTube.