В Кишиневе 8 марта врачи понадобились тысячам граждан

Только в столице за последние сутки вмешательство медиков понадобилось более чем в тысяче случаев.

На дом скорую вызвали в 20ти случаях. В основном, медпомощь понадобилась людям, которые злоупотребили алкоголем. Некоторые из них получили лёгкие травмы.

Также вчера в больницу скорой помощи доставили 32-летнего мужчину с передозировкой наркотиков. Он впал в кому.