В Кишиневе 8 марта врачи понадобились тысячам граждан
Традиционно на праздники количество обращений к врачам возрастает. Исключением не стало и Восьмое марта.
Традиционно на праздники количество обращений к врачам возрастает. Исключением не стало и Восьмое марта.
Только в столице за последние сутки вмешательство медиков понадобилось более чем в тысяче случаев.
На дом скорую вызвали в 20ти случаях. В основном, медпомощь понадобилась людям, которые злоупотребили алкоголем. Некоторые из них получили лёгкие травмы.
Также вчера в больницу скорой помощи доставили 32-летнего мужчину с передозировкой наркотиков. Он впал в кому.