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11:24 (мск), источник: Publika.md

В Кишиневе 8 марта врачи понадобились тысячам граждан

Традиционно на праздники количество обращений к врачам возрастает. Исключением не стало и Восьмое марта.

Источник: Publika.md

Только в столице за последние сутки вмешательство медиков понадобилось более чем в тысяче случаев.

На дом скорую вызвали в 20ти случаях. В основном, медпомощь понадобилась людям, которые злоупотребили алкоголем. Некоторые из них получили лёгкие травмы.

Также вчера в больницу скорой помощи доставили 32-летнего мужчину с передозировкой наркотиков. Он впал в кому.

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