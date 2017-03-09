Новосибирцы не могут поставить автомобили на учет из-за сбоя в базе ГИБДД

В инспекции ситуацию объясняют тем, что в федеральной базе данных произошёл сбой. Сервер с электронной базой находится в Москве и, по неофициальной информации, там проблему устранить было некому, поскольку рабочий день ещё не начался — разница во времени. В Новосибирском ГИБДД сообщили, что система вновь заработала в два часа дня. Отметим, это уже не первый подобный случай.