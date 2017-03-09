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12:01 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградским семьям упростили процедуру распоряжения материнским капиталом

Срок перечисления средств сокращен с месяца до десяти дней.

Источник: РИАЦ

В соответствии с постановлением Правительства РФ сокращены сроки выплаты средств материнского капитала.

Как рассказали в отделении ПФР по Волгоградской области, если ранее на рассмотрение заявления о распоряжении средствами материнского капитала закон отводил месяц и еще месяц на перечисление средств, то теперь срок перечисления средств сокращен с месяца до десяти дней.

Таким образом, получение средств материнского капитала теперь не будет превышать месяца и десяти дней с даты подачи заявления на распоряжение сертификатом.

Постановление Правительства также вносит изменения в перечень документов для распоряжения материнским капиталом. Теперь, если семья приняла решение направить его средства на улучшение жилищных условий, в качестве документа, который подтверждает право собственности на жилое помещение или земельный участок, органы ПФР принимают копию выписки из Единого государственного реестра прав, а не свидетельство о государственной регистрации права собственности, как это было раньше.

Это нововведение связано с изменениями в федеральном законодательстве, по которым государственная регистрация возникновения и перехода прав на недвижимое имущество удостоверяется не свидетельством о государственной регистрации права собственности, а выпиской из Единого госреестра прав.

Размер материнского капитала в 2017 году составляет 453 тыс. рублей. Для вступления в программу материнского капитала у волгоградцев есть еще два года: для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 года. При этом, как и раньше, само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.

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