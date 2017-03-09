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11:26 (мск), источник: Actualitati.md

Осторожно! Смертельно опасная игра «Синие киты» добралась до Молдовы

Ужасающая игра «Синие киты», которая доводит подростков до суицида, добралась и до Молдовы. В социальных сетях, мессенджерах все чаще появляются предупреждения об этой опасной игре.

Источник: Reuters

Так называемые группы смерти появились на постсоветском пространстве и уже успели стать причиной самоубийства не одного подростка.

Опубликовав хештеги #синий кит, я в игре, разбуди меня в 4:20 и так далее, подросток через некоторое время начинает получать от кураторов задания, различные головоломки, которые поначалу ребенку может показаться интересно решать. Сначала игрока просят нарисовать ручкой на руке синего кита, а следующим заданием становится вырезание рисунка лезвием на теле. Каждый выполненный этап участник фотографирует и отправляет в качестве доказательства. Последним же заданием становится суицид.

Если он отказывается его выполнить, кураторы начинают угрожать убить родителей и близких ребенка. Подростки, у которых еще не окрепла психика, поддаются влиянию модераторов игры, которые сначала хорошо изучают свою жертву, находят ее слабые стороны. А у какого подростка не возникает трудностей переходного возраста, когда порой кажется, что весь мир против него, родители не понимают, а в школе сплошные проблемы?

В одной из групп в Facebook появился пост, предостерегающий родителей: «Сегодня по всем регионам активно распространяются интернет-игры Синий кит и Тихий дом, в которые завлекают подростков. Участники групп в социальной сети ВКонтакте ведут игру в течение 50 дней, в 50 этапов. Конечная стадия игры, по словам экспертов, суицид игрок (подросток) должен покончить жизнь самоубийством. По правилам игры, дети выходят в сеть в 4.20 утра и получают задания. Будьте бдительны! Бережёного бог бережёт! Следите за своими детьми».

Первый всплеск популярности игры был весной прошлого года, тогда в сети появилась информация об этих группах и самоубийствах подростков на просторах СНГ. А новая волна интереса возникла в начале 2017 года. Как показывает статистика запросов Google, было два всплеска активности: небольшой в 20-х числах января и очень резкий в первых числах февраля. Именно в эти дни начали часто появляться посты в соцсетях с хештегами, которые связаны с игрой. Помимо социальной сети ВКонтакте, такие посты можно найти и в Instagram. Как показывает сервис Google Trends, многие хотят узнать об этих группах больше информации. Однако по какой причине резко вырос интерес к этой теме пока неизвестно.

Как известно, запретить что-то в Интернете бессмысленно. На место одной закрывшейся группы появятся еще три такие, к тому же запретный плод всегда сладок. Поэтому уберечь от беды ребенка могут только близкие, которые должны быть внимательны к нему, окружить заботой и любовью, чтобы он знал, что с любой проблемой может обратиться к родным. И его выслушают и помогут.

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