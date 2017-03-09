Китай установит в Антарктиде два телескопа для изучения планет и звезд

Точка Купол Аргуса расположена в Антарктиде на высоте 4083 метра над уровнем моря. В районе точки Купол Аргуса расположена китайская научная станция «Куньлунь».
«План по строительству 2,5-метрового телескопа Kunlun Dark Universe Survey Telescope (KDUST) и пятиметрового Dome A Terahertz Explorer (DATE5) важен для создания собственной обсерватории КНР в Антарктиде, которая может помочь решить научные проблемы, в том числе связанные с происхождением жизни и появлением Вселенной», — сказал Цуй Сянцюнь.
По словам ученого, создание обсерватории в Антарктиде также поможет Китаю в поиске похожих на Землю планет вне Солнечной системы.
Телескоп KDUST представляет собой инфракрасный оптический телескоп для исследования планет Млечного пути, похожих на Землю. Телескоп должен быть достроен в 2020 году. Телескоп DATE5 должен будет в будущем вести изучение зарождения звезд во Вселенной.
К настоящему моменту у Китая в Антарктиде есть четыре научные станции: «Чанчэн», «Чжуншань», «Кунлунь» и «Тайшань». Последняя была открыта в 2014 году, на ее строительство ушло всего 45 дней
Первая научная экспедиция была отправлена из КНР на ледовый континент в 1984 году.
Ранее сообщалось, что китайские исследователи завершили выбор площадки, где будет построена пятая в Антарктиде научная станция Китая. Выбор оптимальной площадки был завершен в рамках 33-й антарктической экспедиции. Станция будет располагаться в море Росса, точные координаты не приводятся.
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