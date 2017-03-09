Китай установит в Антарктиде два телескопа для изучения планет и звезд

Точка Купол Аргуса расположена в Антарктиде на высоте 4083 метра над уровнем моря. В районе точки Купол Аргуса расположена китайская научная станция «Куньлунь».

«Великая Стена»: История самого затратного и бесполезного проекта в мире

«План по строительству 2,5-метрового телескопа Kunlun Dark Universe Survey Telescope (KDUST) и пятиметрового Dome A Terahertz Explorer (DATE5) важен для создания собственной обсерватории КНР в Антарктиде, которая может помочь решить научные проблемы, в том числе связанные с происхождением жизни и появлением Вселенной», — сказал Цуй Сянцюнь.

По словам ученого, создание обсерватории в Антарктиде также поможет Китаю в поиске похожих на Землю планет вне Солнечной системы.

Телескоп KDUST представляет собой инфракрасный оптический телескоп для исследования планет Млечного пути, похожих на Землю. Телескоп должен быть достроен в 2020 году. Телескоп DATE5 должен будет в будущем вести изучение зарождения звезд во Вселенной.