Рождаемость в Хабаровском крае опережает уровень смертности пятый год подряд

Хабаровск, 9 марта, AmurMedia.

Количество новорожденных в Хабаровском крае продолжает превышать уровень смертности. Об этом сообщили в комитете по делам ЗАГС и архивов правительства региона, где подвели итоги работы за 2016 год, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

По данным ведомства, в прошлом году отделения ЗАГС зарегистрировали появление на свет 18167 детей. Из них чуть более половины — в Хабаровске, почти 3,3 тысячи — в Комсомольске-на-Амуре и около 5,6 тысяч — в районах.

«Пятый год подряд, начиная с 2012 года, рождаемость в крае остается выше уровня смертности. Для сравнения, в 2000 году количество умерших превышало число рожденных более чем на 8 тысяч, в 2005 — почти на 7,5 тысяч, в 2010 году — более чем на 2 тысячи человек», — рассказала председатель комитета по делам ЗАГС и архивов правительства Хабаровского края Ольга Завьялова.

В ведомстве отметили, что наиболее популярными женскими именами в прошлом году являлись София, Виктория, Мария, Анастасия, Алиса. Мальчиков чаще всего называли Артемом, Александром, Максимом, Дмитрием, Михаилом.

В 2016 году на территории края было зарегистрировано 10288 новых семей, в том числе 250 — с участием иностранных граждан. Число заключенных браков более чем в полтора раза превысило количество разводов.