Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Познер объяснил свои слова про участника «Минуты славы»
Под Донецком идут ожесточенные бои, ВСУ несут серьезные потери
15 тысяч молодых семей получат деньги на жилье
Необычные роды звездных мам: пять историй
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
WikiLeaks: ЦРУ прослушивает телефоны, компьютеры и телевизорыОрганизация WikiLeaks опубликовала секретные документы ЦРУ под названием Vault 7
В России введут новые нормы труда для женщин
Двухлетний сын Чадова и Дитковските стал полиглотом
Девятиэтажки в Москве будут сносить вместе с пятиэтажками
Новые станции желтой ветки откроют в ближайшие дни
"Погиб лучший": снайпер ДНР застрелил бойца Правого сектора - СМИ
На Украине растет вражда между жителей и дончан
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
«Отдает Польше западные земли»: эксперт о решении Украины
Экс-командиры НАТО боятся «синих моряков» РФ - СМИ
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
12Наступление на Мосул
10Освобожденная Пальмира
11:27 (мск), источник: AmurMedia.ru

Рождаемость в Хабаровском крае опережает уровень смертности пятый год подряд

В прошлом году на территории региона родилось более 18 тысяч детей.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 9 марта, AmurMedia.

Количество новорожденных в Хабаровском крае продолжает превышать уровень смертности. Об этом сообщили в комитете по делам ЗАГС и архивов правительства региона, где подвели итоги работы за 2016 год, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

По данным ведомства, в прошлом году отделения ЗАГС зарегистрировали появление на свет 18167 детей. Из них чуть более половины — в Хабаровске, почти 3,3 тысячи — в Комсомольске-на-Амуре и около 5,6 тысяч — в районах.

«Пятый год подряд, начиная с 2012 года, рождаемость в крае остается выше уровня смертности. Для сравнения, в 2000 году количество умерших превышало число рожденных более чем на 8 тысяч, в 2005 — почти на 7,5 тысяч, в 2010 году — более чем на 2 тысячи человек», — рассказала председатель комитета по делам ЗАГС и архивов правительства Хабаровского края Ольга Завьялова.

В ведомстве отметили, что наиболее популярными женскими именами в прошлом году являлись София, Виктория, Мария, Анастасия, Алиса. Мальчиков чаще всего называли Артемом, Александром, Максимом, Дмитрием, Михаилом.

В 2016 году на территории края было зарегистрировано 10288 новых семей, в том числе 250 — с участием иностранных граждан. Число заключенных браков более чем в полтора раза превысило количество разводов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Опрос: Советы какого медицинского специалиста наиболее интересны читателям ИА AmurMedia
СМИ: Джон Хантсман согласился стать послом США в России
СМИ назвали вероятный источник утечки секретов ЦРУ в WikiLeaks
Соцсети бурно отреагировали на сенсационную победу «Барселоны»
Досрочные выборы президента Южной Кореи могут состояться 9 мая
Пограничники США заявили о падении потока нелегалов при Трампе
Конгресс США утвердил миссию НАСА на Марс и Европу
Президент Боливии одобрил увеличение площади посевов коки
Спорт
«Барселона» забила «ПСЖ» шесть мячей и вышла в четвертьфинал ЛЧ Отыграв четыре гола, великая каталонская команда совершила чудо, которое раньше не удавалось ни одному клубу в истории еврокубков
Авто
Автосалон в Женеве: 5 главных новинок для России Интересных автомобилей на нашем рынке, к сожалению, становится все меньше. Тем не менее, даже на пафосной швейцарской выставке нашлись модели, актуальные для России
Hi-Tech
Резкое падение цен в России на PlayStation 4 и Xbox One Hi-Tech Mail.Ru проанализировал рынок и выяснил, что игровые приставки PlayStation 4 и Xbox One можно купить в России дешевле 20 тысяч рублей
Кино
Познер объяснил свои слова про участника «Минуты славы» Член жюри популярного шоу талантов пояснил, что имел в виду под «запрещенным приемом» со стороны безногого танцора, появившегося в одном из недавних выпусков
Недвижимость
15 тысяч молодых семей получат деньги на жилье
Жителей хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Новые станции желтой ветки откроют в ближайшие дни
Девятиэтажки в Москве будут сносить вместе с пятиэтажками
Леди
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото) Этот тренд понравится тем, кто любит максимальный комфорт
Дети
Дочка Пелагеи и Ивана Телегина растет копией папы (видео) Певица раскрыла секреты материнства.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь