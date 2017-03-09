Американский боксер Шейн Мозли проведет бой в Екатеринбурге

Россиянин заявил, что, безусловно, уважает своего соперника, но намерен победить его.

«Я уважаю Шейна Мозли, безусловно. Он великий боксер, я смотрел его бои. Но в то же время хочу делать свою историю и побеждать великих боксеров. Чтобы стать великим, нужно побеждать лучших… Безусловно, у меня есть какое-то волнение, я буду драться с легендой. Некоторые люди до сих пор даже не верят, что я буду боксировать с Мозли. Но я стараюсь сам себя настраивать, мне нужно по-любому побеждать. Исключено, чтобы я проиграл. Я подведу свою страну, свой народ. Я должен выиграть», — приводит «Чемпионат.com» заявление Магомеда Курбанова.

Кроме того, в этот вечер проведет бой и сын Шейна Мозли.