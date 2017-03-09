Из минуса в плюс: Средний Урал ждут погодные качели
Ночи будут холодными.
Ночи будут холодными.
Утро 9 марта взбодрило екатеринбуржцев 12 градусами ниже нуля. К полудню потеплело до минус четырех. Такие скачки температуры ждут горожан и в ближайшие дни.
Как сообщили «Уралинформбюро» в УГМС,
Морознее будет на севере Свердловской области, где в ночь на пятницу ожидается до минус 12 градусов в низинах и на возвышенностях. Днем в выходные синоптики сулят от минус одного до плюс четырех градусов. Пройдут осадки: в северной части — снег, а в южных районах — дождь. Неприятным сюрпризом по утрам будет гололед.