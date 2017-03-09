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11:58 (мск), источник: Volga News

В Самарской области выберут организацию высокой социальной эффективности

В Самарской области стартовал региональный этап конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» — 2017, сообщает департамент информполитики администрации губернатора.

Всероссийский конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится ежегодно с 2000 года. Его целью является привлечение общественного внимания к важности решения социальных вопросов на уровне организаций и позволяет выявить лучшие социальные проекты, способствует созданию позитивного социального имиджа.

Проведение конкурса — это возможность для организаций продемонстрировать активную внутрикорпоративную политику, достижения по работе с персоналом, улучшению условий и охраны труда, развитию социального партнерства, формированию здорового образа жизни и другие.

Конкурс проводится в два этапа: на региональном и федеральном уровнях. Для участия в региональном этапе организация направляет заявку на участие в конкурсе до 1 июля 2017 года в департамент трудовых отношений министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области по адресу: 443068, г. о. Самара, ул. Скляренко, 20, оф. 206. Контактные телефоны: (846) 334−58−50, 334−58−22, факс (846) 334−57−61, email: KolchinaMA@samaratrud.ru.

Материалы по проведению конкурса представлены на сайтах: министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области — www.trud.samregion.ru (в разделе Деятельность — Трудовые отношения — Соцпартнерство — Конкурсы); Минтруда России — www.rosmintrud.ru (в разделе Мероприятия и конкурсы — Всероссийский конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности»).

Конкурс проводится по 12 номинациям, в 10 из них представители производственной и непроизводственной сферы соревнуются раздельно:

«За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы»; «За создание и развитие рабочих мест в организациях непроизводственной сферы»; «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы»; «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях непроизводственной сферы»; «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы»; «За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы»; «За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы»; «За формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной сферы»; «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы»; «За развитие социального партнерства в организациях непроизводственной сферы»; «Малая организация высокой социальной эффективности»; «За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности».

Организация вправе подавать заявки на участие в Конкурсе по нескольким номинациям.

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