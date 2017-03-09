В Кузбассе будут судить главного бухгалтера коммерческого предприятия

Главбух одного из коммерческих предприятий Новокузнецка предстанет перед судом за мошенничество с получением выплат.

Женщину уличили в трех эпизодах преступления, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области. С 2012 по 2015 годы она сама себе выписывала справки о доходах с заниженной заработной платой. Таким образом, её признали малоимущей, и обвиняемой удалось получить меры социальной поддержки. Она оформила субсидия на оплату услуг ЖКХ и пособие на ребенка. Своими действиями обвиняемая нанесла ущерб бюджету в размере около 20 000 рублей. В 2016 году её не удалось оформить никаких выплат, так как социальный работник усомнилась в цифрах, приведенных в справке о доходах. Из налоговой были получены совсем другие сведения, в результате в отношении бывшего главного бухгалтера было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Женщина свою вину признала полностью, со следствием сотрудничала и компенсировала нанесенный ущерб. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.