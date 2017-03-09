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12:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Жену Караченцова лишили прав за пьяное ДТП

Актрису Людмилу Поргину — cупругу Николая Караченцова — лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде.

Источник: РИА "Новости"

Кроме того, суд постановил оштрафовать ее на 30 тысяч рублей, сообщает корреспондент НТВ.

Ранее экспертиза подтвердила, что в крови Поргиной в момент аварии, произошедшей в конце февраля, был алкоголь.

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На нее составили административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния».

27 февраля автомобиль Toyota, в котором находились Поргина и Караченцов, столкнулась с грузовой «Газелью» в Щелковском районе Подмосковья. В результате артиста госпитализировали с черепно-мозговыми травмами. 3 марта его выписали.

В ночь на 28 февраля 2005 года автомобиль, которым управлял Караченцов, врезался в столб на Мичуринском проспекте в Москве. Артист был в коме более 20 дней и в итоге стал инвалидом.

Караченцов работал в «Ленкоме» на протяжении почти 40 лет. Он также снимался в кино: всенародную любовь ему принесли такие картины, как «Старший сын», «Собака на сене», «Трест, который лопнул», «Человек с бульвара Капуцинов». Всего в его активе свыше 100 ролей в фильмах и сериалах. В браке с Поргиной с 1975 года.

Комментарии
5
Анастасия Милованова
..........s........
Красивые пилотки русских девушек-здесь http://woman.zlol.ru/
........................................
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Михаил
Не важно в каких количествах алкоголь. Он всегда несет только вред, проблемы и испорченные судьбы.
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Михаил
Вот так все прозаично...
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