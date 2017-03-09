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12:06 (мск), источник: Городской репортер

В 2017 году в перинатальном центре Ростова родились 18 двоен и одна тройня

В 2017 году в областном перинатальном центре на свет появилось более 300 малышей, из них 18 двоен и одна тройня, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Одна из двоен родилась у жительницы Кагальницкого района. Для женщины это были шестые роды. С ранних сроков беременности роженица находилась под наблюдением специалистов перинатального центра. Первым родился мальчик весом 2500 граммов и ростом 46 см. Затем на свет появилась девочка массой 2200 граммов и ростом 45 см. Дома женщину и новорожденных ждут муж, три сына и две дочери.

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