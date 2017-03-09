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12:47 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

Фонд Хабенского пока не принял решение по предложению администрации Нижнего Новгорода

Куратор нижегородской студии творческого развития Константина Хабенского Галина Красильникова сообщила NewsNN, что предложение о дальнейшем сотрудничестве от администрации города действительно поступило.

Однако от каких-либо комментариев она отказалась, так как «результатов пока нет».

«Есть взаимные предложения, но со стороны фонда пока никакого решения не принято», — сказала Красильникова.

6 марта директор департамента культуры Наталья Суханова сообщила, что администрация города в ходе личной встречи с Константином Хабенским сделала предложение по дальнейшему сотрудничеству. Она добавила, что «есть формальное взаимодействие» со студией.

«Я пока не могу конкретизировать какие-то условия, так как мы должны обменяться рядом документов. Мы в любом случае будем искать компромиссное решение», — отметила Суханова.

Красильникова, в свою очередь, назвала комментарий директора департамента культуры «исчерпывающим».

В конце октября 2016 года появилась информация, что финансирование студии Хабенского в Нижнем Новгороде прекращено. Родителям воспитанников школы предложили самостоятельно оплачивать обучение.

7 февраля стало известно, что педагоги студии Хабенского не получили часть зарплаты за 2016 год.

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