В Приморье в марте Меркурий виден без бинокля

Наступила самая благоприятная вечерняя видимость Меркурия в 2017 году (при хороших погодных условиях). К концу марта продолжительность видимости планеты на небе увеличится до полутора часов. В это время Меркурий движется по созвездиям Водолея и Рыб.

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Чтобы его найти, необходим открытый, чистый горизонт и ясное, без светового загрязнения, небо. Вам нужно смотреть на восток, если вы хотите найти его утром, до восхода, или на запад, если вы хотите найти его вечером, после захода Солнца.

Он всегда виден яркой звездой. Фактически, он будет первой из звезд, которые вы увидите на ночном небе.

В умеренных широтах северного полушария (как в Приморье) его можно наблюдать с января по апрель вечером и с июля по октябрь — утром. Меркурий на ночном небе выглядит яркой белой точкой, хотя в вечернее время может выглядеть розовым.

Хотя его возможно наблюдать невооруженным глазом, гораздо интересней использовать небольшой телескоп. Планета видна как маленький диск размером от 5 до 15 угловых секунд в поперечнике. Диск показывает фазы, т.е. виден в виде серпа, как наша Луна. У него крайне эксцентричная орбита. Он вращается в 46 млн. км от Солнца, на один оборот у него уходит 88 дней.

Меркурий — самая маленькая и самая близкая к Солнцу планета Солнечной системы. Он назван в честь древнеримского бога торговли. У него нет естественных спутников, но есть очень разрежённая атмосфера. Его диаметр всего 4879 км, или почти втрое меньше диаметра Земли. Планета обладает крупным железным ядром, и оно составляет 83% от всего объёма планеты. Средняя температура на поверхности Меркурия — +350°C на дневной стороне и -170°C на ночной стороне. По своим физическим характеристикам Меркурий напоминает Луну.