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12:13 (мск), источник: АиФ Прикамье

Куда пойти в выходные в Перми? Афиша на 11—12 марта

Каждую неделю ищите подробный перечень мероприятий на сайте «АиФ-Прикамье».

Короткая рабочая неделя сменится выходными, богатыми на мероприятия. В Пермь постепенно приходит весна, и теплая погода дает возможность проводить больше времени на свежем воздухе. В этот уикенд в краевой столице состоится Чемпионат Перми по сноукайтингу, соревнования по лыжным гонкам.

Тех же, кто спорту предпочитает искусство, ждут Международный фестиваль-форум «Пространство режиссуры», выставка «Мусульманский мир» и множество интересных спектаклей.

11 марта.

10.00 — 22.00 — ул. Ленина, 53, Пермский академический «Театр-Театр» — VII Международный фестиваль-форум «Пространство режиссуры»;.

10.00 — Пляж КамГЭС — Открытый чемпионат Перми по сноукайтингу «Гонки Пермского периода- 2017»;.

10.00 -18.00 — Яхт-клуб «Фаворит» — Чемпионат Перми по сноукайтингу;.

11.00 — 19.00 — Пермская ярмарка — Межрегиональный форум «Мусульманский мир»;.

11.00, 13.30 — Театр кукол — Спектакль «Меня зовут Лёк» (3+);.

11.00, 13.30, 16.00 — Дом актёра — Спектакль «День рождения кота Леопольда» (4+);.

11.00, 14.00 — Туки-Луки — Спектакль «Рыжая плутовка» (3+);.

11.00 — ЛБ «Летающий лыжник», ул. Академика Веденеева, 101 — Соревнования по лыжным гонкам среди предприятий, организаций, учреждений и жителей;.

11.00 — Общественный центр «Центральный», ул. Героев Хасана, 16 — Творческая мастерская, посвященная Международному женскому дню;.

12.00 — Планетарий — Представление «Путешествие Незнайки на машине времени» (5+);.

12.00 — ДК им. А. П. Чехова, ул. Репина, 20 — Праздничный концерт «Хоккей — ты моя жизнь!», посвященный чествованию ХК «Гайва» и «Ястребы»;.

12.00 — 20.00 — Центр городской культуры — Выставка «Дом художника»;.

12.00 — 15.00 — ул. Рабочая, 19 — Семинар для садоводов;.

14.00 — школа № 2, ул. Советская, 33 — III Краевой конкурс чтецов «Духовной жаждою томим… «;.

15.00 — Планетарий — Представление «Круиз по Солнечной системе» (7+);.

16.00 — Дом Смышляева, ул. Петропавловская, 25 — Концерт молодежного эстрадно-симфонического оркестра «А+В»;.

16.00 — Дом актёра — Спектакль «Путешествия с Луной» (3+);.

16.00 — Театр кукол — Спектакль «38 попугаев» (4+);.

17.00 — 21.00 — Фотостудия «Престиж» — Мастер-класс «Как заставить его фотографировать»;.

17.00 — Планетарий — Представление «От Икара до наших дней» (8+);.

18.00 — ул. Ленина, 10 — Занятие актерской импровизацией;.

19.00 — ул. Газеты «Звезда», 13 — Музыкальный батл;.

19.00 — ул. Куйбышева, 2 — Yoga Relax;.

19.00 — Планетарий — Представление «За чертой земного притяжения» (10+);.

22.00 — Бар «Искандер» — Концерт «Верни мне мой 2007»;.

12 марта.

10.00 — 22.00 — ул. Ленина, 53, Пермский академический «Театр-Театр» — VII Международный фестиваль-форум «Пространство режиссуры»;.

10.00 — Остановка «Парк Балатово» — Бесплатные тренировки в Perm Running Club;.

10.30 — Планетарий — Представление «Космический адрес Земли» (5+);.

11.00 — 17.00 — Пермская ярмарка — Межрегиональный форум «Мусульманский мир»;.

11.00, 13.30, 16.00 — Дом актёра — Спектакль «Морозко» (4+);.

11.00, 14.00 — Туки-Луки — Спектакль «Мама для мамонтенка» (3+);.

11.00, 16.00 — Театр кукол — Спектакль «Меня зовут Лёк» (3+);.

11.30 — Планетарий — Урок умных и сообразительных «Чудо — планетарий» (5+);.

12.00 — 20.00 — Центр городской культуры — Выставка «Дом художника»;.

12.00 — Планетарий — Представление «365 дней вокруг Солнца» (6+);.

12.00 — 15.00 — Планетарий — «Визит к Солнцу» — наблюдение Солнца в телескоп на площадке планетария (при ясном небе) (5+);.

12.00 — 19.00 — Планетарий — Панорамный обзор города Перми в бинокуляр на площадке у планетария (5+);.

13.30 — Планетарий — Представление «Чудесная сказка звёздного дома» (5+);.

13.30 — Театр кукол — Спектакль «38 попугаев» (4+);.

15.00 — Планетарий — Представление «Энергия Вселенной» (12+);.

16.00 — Планетарий — Представление «Изменение климата» (10+);.

16.00 — Дом актёра — Спектакль «Не хочу быть собакой» (5+).

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