Казанцы могут получить паспорт болельщика на улице Баумана

Чтобы попасть на стадион во время Кубка Конфедерации FIFA-2017, казанцы, как и другие болельщики, должны не только купить билет на матч, но и приобрести паспорт болельщика. Для его получения нужно подать заявку на сайте, используя номер подтверждения о приобретении билета или предъявить его в центре выдачи. В Казани он расположен по адресу — ул. Баумана, 44/8.

График работы центра: с понедельника по пятницу — с 11.00 до 20.00 (без перерыва), в субботу — с 11.00 до 19.00 (без перерыва), в воскресенье — выходной.