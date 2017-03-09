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12:13 (мск), источник: АиФ Казань

Казанцы могут получить паспорт болельщика на улице Баумана

Центр выдачи паспортов болельщиков расположен на Баумана в Казани, сообщает пресс-служба исполкома.

Чтобы попасть на стадион во время Кубка Конфедерации FIFA-2017, казанцы, как и другие болельщики, должны не только купить билет на матч, но и приобрести паспорт болельщика. Для его получения нужно подать заявку на сайте, используя номер подтверждения о приобретении билета или предъявить его в центре выдачи. В Казани он расположен по адресу — ул. Баумана, 44/8.

График работы центра: с понедельника по пятницу — с 11.00 до 20.00 (без перерыва), в субботу — с 11.00 до 19.00 (без перерыва), в воскресенье — выходной.

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