На Кубани риск развития рака выявлен у 1,6 тысячи женщин

Краснодар. 9 мар. — Новая Кубань. До 7 марта в поликлиниках и онкологических диспансерах по всему Краснодарскому краю любая желающая могла пройти бесплатное обследование. Для этого не нужно было направление, достаточно было лишь прийти с паспортом и полисом в медучреждение.

В итоге в рамках акции у 1 630 пациенток обнаружены предраковые патологии молочной железы. Чтобы предотвратить образование опухолей, всех женщин с патологиями врачи взяли под наблюдение и назначили лечение.

Напомним, в феврале на Кубани прошла акция «Неделя мужского здоровья».