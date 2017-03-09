Зацеперов предложили наказывать общественными работами‍

Мосгордума готовы рассмотреть инициативу о введении общественных работ в качестве наказания за зацепинг. Об этом вечером в среду, 8 марта, РИА Новости заявил председатель заксобрания столицы Алексей Шапошников.

«В Мосгордуме готовы рассмотреть предложение москвичей наказывать зацеперов общественными работами в качестве меры ответственности за незаконное передвижение снаружи вагона, создающее угрозу жизни и здоровью, а также безопасности на транспорте в целом», — сказал чиновник.

В конце февраля на портале «Активный гражданин» открылось голосование, в ходе которого горожане могут высказать свое мнение о законопроекте, увеличивающим штрафы для зацеперов в Москве до четырех тысяч рублей, а при повторной нарушении закона — до пяти тысяч. Сейчас штраф за зацепинг в столице составляет 100 рублей. В случае одобрения инициативы москвичами, законопроект передадут на рассмотрение в Госдуму.

В 2016 году Мосгордума одобрила в первом чтении проект городского закона об увеличении штрафа для родителей детей, занимающихся зацепингом со 100 до пяти тысяч рублей.