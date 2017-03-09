В Листвянке появилась своя маршрутка

С февраля 2017 года между посёлками Большая Речка и Листвянка Иркутского района начала ходить маршрутка, сообщает газета «Моя Листвянка». Цена маршрутки между посёлками — 30 рублей, проезд по самой Листвянке стоит 20 рублей.

«Это экономически обосновано, — пояснил глава муниципалитета Александр Шамсудинов. — Население Листвянки — 2500 жителей. Население Хомутова, к примеру, 18 тысяч. Там маршрутки пустые не ходят, у нас же наполняемость небольшая. От этого и цена». Маршрутка делает семь рейсов в день.

Посёлок Листвянка расположен на берегу Байкала у истока Ангары, сообщает «Иркипедия», длинная — более 5 км. Сюда в летний сезон приезжает ежедневно от 500 до 1000 автотуристов, а в отдельные дни число приезжих достигает 12 тыс. человек. Посёлок Никола практически примыкает к Листвянке.