Годовщине «Крымской весны» на полуострове посвятят турнир по футболу
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар — РИА Новости (Крым). Турнир по футболу «Крымская весна», посвященный третьей годовщине референдума о воссоединении Республики Крым и
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар — РИА Новости (Крым). Турнир по футболу «Крымская весна», посвященный третьей годовщине референдума о воссоединении Республики Крым и
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Турнир будет проходить в два этапа. В первом определят участников игр за третье место и финалистов турнира путем проведения стыковых матчей. На втором этапе в матче за 3-е место поборются команды, которые проиграли первые игры турнира, а в финале встретятся победители первых матчей. В случае ничейного результата в основное время пробивается серия пенальти.
Первые игры состоятся в понедельник, 13 марта. В них сыграют Сборная Крыма — «Ростсельмаш» (матч пройдет в Севастополе на стадионе «СОК») и Сборная СКФО — «Зенит» (матч состоится в Симферополе на стадионе «Фиолент).
Поединок за третье место и финал будут сыграны 16 марта.