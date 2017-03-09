Годовщине «Крымской весны» на полуострове посвятят турнир по футболу

Как сообщает пресс-служба Крымского футбольного союза, о своем участии уже заявили Сборная Крыма, ФК «Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону), Сборная Северо-Кавказского федерального округа и Сибирского федерального округа — ФК «Зенит» (Иркутск).

Турнир будет проходить в два этапа. В первом определят участников игр за третье место и финалистов турнира путем проведения стыковых матчей. На втором этапе в матче за 3-е место поборются команды, которые проиграли первые игры турнира, а в финале встретятся победители первых матчей. В случае ничейного результата в основное время пробивается серия пенальти.

Первые игры состоятся в понедельник, 13 марта. В них сыграют Сборная Крыма — «Ростсельмаш» (матч пройдет в Севастополе на стадионе «СОК») и Сборная СКФО — «Зенит» (матч состоится в Симферополе на стадионе «Фиолент).

Поединок за третье место и финал будут сыграны 16 марта.