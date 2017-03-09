Волгоградцы просят Минтранс РФ не допустить ликвидацию троллейбуса № 18

«С апреля 2017 года полностью закрывается движение по троллейбусному маршруту № 18, — пишет автор петиции Дмитрий Чернышов. — Десятки сотрудников будут уволены и останутся без работы. Тысячи пассажиров останутся без чистого и экологического электротранспорта с большим подвижным составом и маленькими интервалами движения. Пока он еще ездит, но в скором времени его может и не стать».

Отметим, что петицию подписал уже более ста человек.