Волгоградцы просят Минтранс РФ не допустить ликвидацию троллейбуса № 18
Жители Волгограда собирают подписи под петицией с просьбой, обращенной к Минтрансу РФ, сохранить троллейбус № 18, связывающий Кировский и Советский районы города.
Жители Волгограда собирают подписи под петицией с просьбой, обращенной к Минтрансу РФ, сохранить троллейбус № 18, связывающий Кировский и Советский районы города.
«С апреля 2017 года полностью закрывается движение по троллейбусному маршруту № 18, — пишет автор петиции Дмитрий Чернышов. — Десятки сотрудников будут уволены и останутся без работы. Тысячи пассажиров останутся без чистого и экологического электротранспорта с большим подвижным составом и маленькими интервалами движения. Пока он еще ездит, но в скором времени его может и не стать».
Отметим, что петицию подписал уже более ста человек.