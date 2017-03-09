Калининградская область опустилась на 61 место в экологическом рейтинге регионов

Рейтинг опубликован на официальном сайте организации.

Как в четверг пишет «Российская газета», рассчитывается экологический рейтинг на основе 21 показателя. В каждом регионе оцениваются состояние атмосферы, воды и почв, биоресурсов, отношение к экологическим проблемам властей и общества, уровень экологического образования, внедрение природоохранных технологий на предприятиях, состояние хранилищ бытовых и промышленных отходов.

Зимой 2015−2016 Калининградская область занимала 54 место. Возглавили рейтинг Тамбовская область, Алтай и Чувашия.

В десятку худших с точки зрения экологии регионов попали Иркутская, Курганская, Ленинградская, Московская, Оренбургская, Свердловская, Тверская, Челябинская, области, Еврейская АО и Республика Бурятия.