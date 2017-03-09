Калининградцев приглашают на контрактную службу на Балтфлоте
Калининградцев приглашают на контрактную службу на Балтфлоте. Отбор кандидатов проводит военный комиссариат Калининграда, сообщает
Калининградцев приглашают на контрактную службу на Балтфлоте. Отбор кандидатов проводит военный комиссариат Калининграда, сообщает
На службу по контракту на должностях рядового и сержантского состава могут претендовать граждане в возрасте до 35 лет, прошедшие медицинские и
«Заключившим контракт гарантируется стабильное денежное вознаграждение в размере от 20 тысяч рублей в месяц, бесплатное медицинское, вещевое и продовольственное обеспечение», — говорят в мэрии.
Кандидатов ждут в военном комиссариате Калининграда по адресу: ул. Тюленина, 17/19, кабинет № 24, телефон 53−26−63 (109).