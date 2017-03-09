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12:22 (мск), источник: АиФ Калининград

Калининградцев приглашают на контрактную службу на Балтфлоте

Калининградцев приглашают на контрактную службу на Балтфлоте. Отбор кандидатов проводит военный комиссариат Калининграда, сообщает пресс-служба администрации города.

Источник: Аргументы и факты

На службу по контракту на должностях рядового и сержантского состава могут претендовать граждане в возрасте до 35 лет, прошедшие медицинские и профессионально-психологические тесты. Также будет учитываться уровень образования и физической подготовки.

«Заключившим контракт гарантируется стабильное денежное вознаграждение в размере от 20 тысяч рублей в месяц, бесплатное медицинское, вещевое и продовольственное обеспечение», — говорят в мэрии.

Кандидатов ждут в военном комиссариате Калининграда по адресу: ул. Тюленина, 17/19, кабинет № 24, телефон 53−26−63 (109).

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