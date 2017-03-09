9 марта стало самым теплым днем года в Москве

По данным базовой московской метеостанции на ВДНХ, 9 марта стало самым теплым днем 2017 года. До этого температурный максимум был установлен 1 марта — плюс 5,7 градуса. Температурный рекорд для 9 марта был зафиксирован в 2015 году и равнялся 9,1 градуса. Этот максимум, скорее всего, превзойден не будет.

Ранее директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что весна в Москве наступила раньше обычного: температуры на 7−8 градусов выше климатической нормы и соответствуют началу апреля.