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13:22 (мск), источник: Интерфакс

9 марта стало самым теплым днем года в Москве

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU — Воздух в столице к 11:00 четверга успел прогреться до плюс 5,9 градуса, сообщает Гидрометцентр России.

Источник: AP 2017

По данным базовой московской метеостанции на ВДНХ, 9 марта стало самым теплым днем 2017 года. До этого температурный максимум был установлен 1 марта — плюс 5,7 градуса. Температурный рекорд для 9 марта был зафиксирован в 2015 году и равнялся 9,1 градуса. Этот максимум, скорее всего, превзойден не будет.

Ранее директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что весна в Москве наступила раньше обычного: температуры на 7−8 градусов выше климатической нормы и соответствуют началу апреля.

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