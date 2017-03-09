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13:58 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Начальные классы школы № 18 в Иркутске перейдут на пятидневку

Изменения вступят в силу с 1 сентября.

Школа № 18 в микрорайоне Юбилейном стала первым учебным заведением в Иркутске, где начальным классам разрешили перейти на пятидневную неделю. Соответствующий приказ подписали в городском департаменте образования на основании просьб родителей. Изменения вступят в силу в новом учебном году. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе мэрии Иркутска.

Однако в переходе на пятидневку есть как плюсы, так и минусы. Учебные часы все же придется урезать. Без шестого учебного дня во многих классах пожертвуют часами информатики, русского языка, математики и некоторыми дополнительными предметами.

— Сейчас школа № 18 — экспериментальная площадка. Пока это единственное учебное учреждение, где разрешили пятидневку для начальных классов, — отметили в пресс-службе.

В Приангарье часть школ также приняла этот учебный план. Остальным образовательным учреждениям настойчиво рекомендуют подумать, взвесив все «за» и «против».

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