Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Меня отцепило»: Литвинова и ее реакция на номера «Минуты славы»
В США растет мода на пересадку собственного жира
33 станции метро построят в Новой Москве
Китаянка родила младенца-гиганта
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Новые ракеты и наноспутники могут стать «нефтью будущего» В России завершены испытания прототипа двигателя для сверхлегкой ракеты
Двухлетний сын Чадова и Дитковските стал полиглотом
Дочка МакSим стала копией мамы
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
33 станции метро построят в Новой Москве
Названо условие, при котором ЕС признает Крым частью РФ – СМИ
Снайпер ДНР убил лучшего бойца "Правого сектора"
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
«Отдает Польше западные земли»: эксперт о решении Украины
Экс-командиры НАТО боятся «синих моряков» РФ - СМИ
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
16Неслабый пол
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
10Освобожденная Пальмира
14:01 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутске набирают больничных клоунов

Иркутское волонтерское движение «Давай улыбнёмся!» объявляет о наборе в школу по основам больничной клоунады.

Иркутское волонтерское движение «Давай улыбнёмся!» объявляет о наборе в школу по основам больничной клоунады. Как сообщает движение, 10—12 марта 2017 года коллектив больничных клоунов проведет обучающие занятия для дебютантов своей команды. Напомним, волонтёры работают в детских больницах, смешат и развлекают маленьких пациентов, отвлекая их от боли и страха.

Активист движения «Давай улыбнемся!» Михаил Зверев рассказывает: «В первую очередь, на ум сразу приходят слегка шаблонные фразы: если вы будете с нами, вы сможете помогать детям и их родителям, вы будете вовлечены в нужное и важное дело, вы станете докторами юмора. Но я предлагаю рассмотреть клоунаду с несколько другой стороны. Для меня быть больничным клоуном — это возможность сразу видеть результат своей деятельности и получать от этого эмоциональное удовлетворение. Ты улыбнулся — тебе улыбнулись в ответ, ты скривил гримасу — захихикали, рассказал шутку или просто смешно прошелся — рассмеялись. Кроме того, больничная клоунада дает шанс быть несерьёзным. Погружаясь в образ, ты забываешь о злободневных хлопотах. Плюс к этому, став больничным клоуном, ты становишься и излучателем добра и тепла. В жизни мы редко позволяем себе проявлять эти чувства. Нас могут расценить как людей не очень серьезных. А приходя в больницу к детям, ты можешь быть настолько приторно добрым, что любой врач запретит тебя, боясь развития кариеса».

Заполнить анкету можно здесь.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Евросоюз продлит санкции против 146 граждан России и Украины
СМИ назвали вероятный источник утечки секретов ЦРУ в WikiLeaks
Соцсети о «Барселоне»: Надо дать «Барсе» Кубок и закрыть Лигу
Кремль отреагировал на обвинения в нарушении договора по РСМД
Яровая предложила сажать на 12 лет за призывы к детским суицидам
Лукашенко резко ответил на угрозу Медведева поднять цены на газ
Президент Боливии одобрил увеличение площади посевов коки
Спорт
Увидеть «МЮ» и умереть. 9 сумасшедших историй про игру в Ростове Мы собрали девять самых удивительных историй вокруг матча Лиги Европы «Ростов» — «Манчестер Юнайтед»
Авто
Автосалон в Женеве: 5 главных новинок для России Интересных автомобилей на нашем рынке, к сожалению, становится все меньше. Тем не менее, даже на пафосной швейцарской выставке нашлись модели, актуальные для России
Hi-Tech
Резкое падение цен в России на PlayStation 4 и Xbox One Hi-Tech Mail.Ru проанализировал рынок и выяснил, что игровые приставки PlayStation 4 и Xbox One можно купить в России дешевле 20 тысяч рублей
Кино
«Меня отцепило»: Литвинова и ее реакция на номера «Минуты славы» Негативные замечания актрисы в адрес участников популярного шоу «Первого канала» уже вызвали шквал критики со стороны телезрителей. Какие же номера понравились Литвиновой меньше всего?
Недвижимость
В России участились случаи афер с газовыми счетчиками
Жильцам разрешат выбрать, как платить за общедомовые нужды
Аэроэкспресс в Пулково начнут строить летом 2018 года
В Петербурге продали рекордное число квартир
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
Дочка Пелагеи и Ивана Телегина растет копией папы (видео) Певица раскрыла секреты материнства.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь