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12:25 (мск), источник: dostup1.ru

До минус 24 прогнозируют синоптики ночью 10 марта в Челябинской области

Как следует из трехдневного прогноза, 20-градусные морозы в пониженных частях рельефа продержатся до конца недели.

Источник: РИА "Новости"

Предстоящей ночью в Челябинской области прогнозируется понижение температуры воздуха до 24 градусов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В ночь на пятницу в регионе будет минус 14−19, в низинах — до 24 градусов. Завтра утром местами возможны туманы, слабая изморозь. Днем 10 марта будет от минус четырех до плюс одного, ветер северо-западный с переходом на юго-восточный от двух до семи метров в секунду», — говорится в сообщении Гидрометцентра.

Как следует из трехдневного прогноза, 20-градусные морозы в пониженных частях рельефа продержатся до конца недели. Добавим, что минувшей ночью столбики термометров в низинах опускались до минус 21.

В Челябинске предстоящей ночью синоптики обещают минус 17−19, завтра днем — от нуля до минус двух градусов.

По данным регионального ЦГМС, в Магнитогорске и Карабаше с 14 часов 9 марта до 19 часов 10 марта ожидаются НМУ первой степени опасности, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе (слабый ветер, ночью — инверсия).

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