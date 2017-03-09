Брюшной тиф обнаружили у бомжей в Иркутской области

Кроме того, ежегодно у бомжей регистрируют случаи заболевания педикулезом. «Осложняет ситуацию отсутствие в Иркутской области санитарных пропускников, которые могли бы бесплатно обследовать и лечить инфекции у таких людей», — отметил Алексей Пережогин. В регионе есть несколько лечебных организации, которых Роспотребнадзор «через колено» заставляет работать с бомжами, хотя это не входит в их функции.

Главный санитарный врач области также отметил, что большой проблемой является отсутствие сети государственных дезинфекционных и дезинсекционных учреждений, что нередко приводит к несвоевременному реагированию на очаги той или иной инфекции. Сегодня работают 52 предприятия, которые оказывают такие услуги. Все они — коммерческие, что создает опредёленные проблемы для отдаленных территорий, куда специалисты предприятий могут выехать не сразу. «Есть территории, где вообще таких предприятий нет, — сказал Алексей Пережогин. — Ярким примером может послужить Тулун, где недавно среди населения была отмечена групповая заболеваемость гепатита А. Одной из причин ее распространения явилось не проведение или не своевременное проведение дезинсекции».

Всего в прошлом году было подано 2538 заявок на проведение дезинсекции, было выполнено 2409 заявок, в очагах туберкулеза — 43%, в очагах педикулеза — 58%, в очагах грибковых инфекций — 27%.

«Высокий уровень миграционных потоков также создаёт реальные условия для завоза особо опасных инфекций для возникновения чрезвычайных ситуаций в Иркутской области, — отметили главный санитарный врач. — В ходе проведения административного контроля в 2016 году было выявлено 12 пассажиров с подозрением на инфекционные заболевания». Кроме того, существует значительная проблема по заражению людей инфекционными заболеваниями после укусов клещей. «Значительная часть присасывания клещей происходит на территориях населённых пунктов, — сказал Алексей Пережогин. — Крайне незначительно используется обработка мест массового отдыха. Их обрабатывают только в Иркутске, Ангарске, Братске, Саянске, Зиме, Усть-Илимске, Заларинском и Чунском районах».

Алексей Пережогин предложил создать в Иркутской области государственную структуру, которая бы занималась проведением дезинфекционных и дезинсекционных мероприятий. Кроме того, необходимо приобретение передвижного комплекса, который позволит оперативно выезжать в места очага инфекции в отдалённых территориях. Депутат ЗС Владимир Новожилов сообщил, что зачастую частные организации проводят дезинсекцию от тараканов и прочих паразитов некачественно. Председатель комитета Андрей Лабыгин предложил провести круглый стол, участие в котором должны будут принять коммерческие организации, предоставляющие такие услуги. Это позволит детально изучить этот вопрос и найти решение проблемы, чтобы не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций в Иркутской области.