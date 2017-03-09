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12:42 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе опубликован график отключения воды с 14 до 17 марта

УФА, 9 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Предприятие «Уфаводоканал» сообщило об очередном отключении холодной и горячей воды из-за проведения ремонтных работ.

Источник: Башинформ

14 марта в Орджоникидзевском районе, с 10 до 17 часов будет отключено холодное водоснабжение в домах на ул. Кольцевая, 53, 53/1, 53/2, 55/1; ул. Максима Горького, 70/1.

В Кировском районе в этот же день, с 10 до 20 часов без холодной воды окажется дом № 90 по ул. Пугачева.

15 марта в Калининском районе, с 10 до 18 часов холодное водоснабжение будет недоступно в домах на ул. Маяковского, 8, 8/1, 10, 10/1, 10/2; ул. Победы, 7, 7/1, 9, 9/1, 9/2.

16 марта запланировано три отключения холодной воды. Так, в Кировском районе, с 10 до 20 часов не будет холодной воды на ул. Геологов, 51/2.

В Советском районе, с 10 до 18 часов горячее и холодное водоснабжение будет недоступно на ул. Петропавловская, 51; ул. Б. Ибрагимова, 62а.

В Калининском районе 16 марта, с 10 до 18 часов без холодной воды окажутся жильцы домов №№ 52, 54, 56 на ул. Черниковская.

17 марта в Советском районе, с 10 до 19 часов будет отключена холодная и горячая вода на ул. Революционная, 52; ул. Цюрупы, 100/102 и 100/1.

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