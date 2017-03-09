Девятое марта стало самым теплым днем в Москве с начала 2017 года

Четверг, 9 марта, стал самым теплым днем в Москве с начала 2017 года. По данным Гидрометцентра России, воздух прогрелся почти до плюс шести градусов.

По прогнозу синоптиков, в течение дня столбики термометров могут подняться до 8 градусов тепла.

Температурный рекорд для 9 марта был установлен в 2015 году, тогда столбики термометров показали плюс 9,1 градуса.