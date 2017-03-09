Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Меня отцепило»: Литвинова и ее реакция на номера «Минуты славы»
10 спорных вопросов о кофе
«Умеет играть»: критики резко сменили мнение об известной актрисе
Дочка Пелагеи и Ивана Телегина растет копией папы (видео)
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Новые ракеты и наноспутники могут стать «нефтью будущего» В России завершены испытания прототипа двигателя для сверхлегкой ракеты
Двухлетний сын Чадова и Дитковските стал полиглотом
Дочка МакSим стала копией мамы
Из хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Названо условие, при котором ЕС признает Крым частью РФ – СМИ
Снайпер ДНР убил лучшего бойца "Правого сектора"
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
«Отдает Польше западные земли»: эксперт о решении Украины
Экс-командиры НАТО боятся «синих моряков» РФ - СМИ
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
16Неслабый пол
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
10Освобожденная Пальмира
13:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Николь Кидман объяснила свои странные аплодисменты на «Оскаре»

Голливудская актриса Николь Кидман рассказала, почему странно аплодировала во время вручения кинопремии «Оскар». Как она сообщила в эфире на австралийском радио KISS FM в четверг, 9 марта, ей мешало кольцо.

«У меня на пальце было огромное кольцо, которое мне не принадлежало. Оно было таким красивым, я ужасалась мысли, что могу его повредить», — объяснила Кидман в эфире передачи Kyle & Jackie O.

Во время премии «Оскар-2017», прошедшей 27 февраля, пользователи Twitter заметили у Кидман необычную манеру аплодировать. На кадрах с церемонии видно как актриса, растопырив пальцы, имитирует аплодисменты, но ее ладони при этом не соприкасаются. В сети предположили, что артистка не умеет хлопать.

Николь Кидман снималась в таких фильмах, как «Далеко-далеко», «Миротворец», «С широко закрытыми глазами», «Мулен Руж» и «Догвилль». Она также сыграла в картине Гарта Дэвиса «Лев», которая была номинирована на «Оскар» в этом году в категории «Лучший фильм». Победа досталась ленте «Лунный свет» Барри Дженкинса.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Вопрос о присоединении Крыма к России решен. Мнение
Евросоюз продлит санкции против 146 граждан России и Украины
СМИ назвали вероятный источник утечки секретов ЦРУ в WikiLeaks
Соцсети о «Барселоне»: Надо дать «Барсе» Кубок и закрыть Лигу
Кремль отреагировал на обвинения в нарушении договора по РСМД
Яровая предложила сажать на 12 лет за призывы к детским суицидам
Лукашенко резко ответил на угрозу Медведева поднять цены на газ
Президент Боливии одобрил увеличение площади посевов коки
Спорт
Увидеть «МЮ» и умереть. 9 сумасшедших историй про игру в Ростове Мы собрали девять самых удивительных историй вокруг матча Лиги Европы «Ростов» — «Манчестер Юнайтед»
Авто
Автосалон в Женеве: 5 главных новинок для России Интересных автомобилей на нашем рынке, к сожалению, становится все меньше. Тем не менее, даже на пафосной швейцарской выставке нашлись модели, актуальные для России
Hi-Tech
Резкое падение цен в России на PlayStation 4 и Xbox One Hi-Tech Mail.Ru проанализировал рынок и выяснил, что игровые приставки PlayStation 4 и Xbox One можно купить в России дешевле 20 тысяч рублей
Кино
«Меня отцепило»: Литвинова и ее реакция на номера «Минуты славы» Негативные замечания актрисы в адрес участников популярного шоу «Первого канала» уже вызвали шквал критики со стороны телезрителей. Какие же номера понравились Литвиновой меньше всего?
Недвижимость
15 тысяч молодых семей получат деньги на жилье
Васильевский остров оставят без новых пляжей
Материнский капитал будут выдавать быстрее
В Петербурге продали рекордное число квартир
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
Дочка Пелагеи и Ивана Телегина растет копией папы (видео) Певица раскрыла секреты материнства.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь