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14:26 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Свердловская полиция объявила массовую облаву на наркоторговцев

Акция «Сообщи, где торгуют смертью» пройдет на Среднем Урале в марте и ноябре.

Свердловская полиция призвала уральцев поучаствовать в общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», сообщает корреспондент «АиФ-Урал».

Первый этап операции пройдет с 13 по 24 марта 2017 года, второй — с 13 по 24 ноября. «В 2016 году было ликвидировано 56 преступных групп, занимающихся сбытом наркотиков, — рассказал официальный представитель областного полицейского главка Валерий Горелых. — Раскрыто более 600 преступлений организованного характера и выявлено свыше 700 лиц, совершивших их в состоянии наркотического опьянения, из них 20 — несовершеннолетние. Сыщиками изъято 122 кг наркотиков. Снижение числа преступлений, совершенных наркоманами и токсикоманами, составило 15,2%».

Полковник Горелых также призвал свердловчан активно информировать областной полицейский главк о фактах, когда силовики на местах не реагируют на сообщения людей о наркопритонах и наркосбытчиках.

Сообщить продаже запрещенных веществ, притонах и лицах, причастных к незаконному обороту наркотиков можно по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД региона (343) 358−71−61 или по линии 02.

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