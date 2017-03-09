Уже в конце марта снег начнет затапливать Омск

Погода ожидается нестабильной: в отдельные дни температура воздуха может повышаться до положительных значений c оттепелью, но возможно и понижение температуры.

Вторая декада месяца ожидается холодней первой. Зато в третьей — постепенное повышение температуры воздуха ночью до −1…−6, днем до +1…+6 градусов. По югу области местами до +11 градусов.

«Интенсивное снеготаяние обычно отмечается в конце месяца. В этом году оно начнется чуть раньше. С увеличением притока солнечной радиации будет наблюдаться достаточно высокая температура и днем, и ночью», — комментирует Наталия Криворучко.

Также эксперт отмечает, что наступивший март, похоже, на осадки не поскупится, их должно быть выше нормы.