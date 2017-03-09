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14:25 (мск), источник: СуперОмск

Уже в конце марта снег начнет затапливать Омск

Как сообщает начальник Обь-Иртышского УГМС Наталья Криворучко, средняя температура марта на территории Омской области ожидается −4…−7 градусов, что на 3−4 градуса выше нормы. А самой теплой будет третья декада месяца.

Погода ожидается нестабильной: в отдельные дни температура воздуха может повышаться до положительных значений c оттепелью, но возможно и понижение температуры.

Вторая декада месяца ожидается холодней первой. Зато в третьей — постепенное повышение температуры воздуха ночью до −1…−6, днем до +1…+6 градусов. По югу области местами до +11 градусов.

«Интенсивное снеготаяние обычно отмечается в конце месяца. В этом году оно начнется чуть раньше. С увеличением притока солнечной радиации будет наблюдаться достаточно высокая температура и днем, и ночью», — комментирует Наталия Криворучко.

Также эксперт отмечает, что наступивший март, похоже, на осадки не поскупится, их должно быть выше нормы.

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