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17:13 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Ярмарка раздора: в Ростове решают судьбу рынка на улице Сержантова

Быть или не быть продуктовой ярмарке на улице Сержантова придётся всё же решать администрации Первомайского района Ростова-на-Дону.

По документам, её деятельность прекратили ещё с 1 января, но то, что торговые ряды остались на месте, трудно не заметить.

Мясо, рыбу, любые овощи, фрукты и даже одежду и обувь можно купить на улице Сержантова. Ещё в прошлом году здесь, почти в самом центре Первомайского района Ростова, появились палатки, и закипела оживлённая ярмарочная деятельность. Жители близлежащих домов от такого соседства оказались не в восторге.

«Улицу не зря назвали в честь Героя Советского Союза Сержантова. Это человек, который погиб при освобождении Ростова. Лётчик. И сейчас обсуждают вопрос о появлении рынка. До каких пор можно глумиться над его именем?», — возмущен председатель совета дома № 6 по улице Сержантова Валерий Резепов.

«Я — врач. Здесь грубо нарушаются санитарные правила торговли. Шум, летом мы не можем открыть окна, особенно страдают первые этажи. В нашем дворе расположен дополнительный мусоросборник. Здесь же паркуются работники рынка», — жалуется жительница дома № 6 по улице Сержантова Надежда Хахонова.

Люди говорят, что вместо ярмарки, где основной акцент делается на товары местных производителей, здесь развернулся настоящий рынок, где фермерскую продукцию днём с огнём не сыщешь. Десятки обращений в прокуратуру, администрации города и района на ситуацию никак не повлияли. Между тем ярмарка раздора разделила местных жителей на два лагеря: на тех, кто требует, чтобы торговлю свернули и тех, кто выступает против.

«Раньше здесь всё время был беспорядок — грязь, мусор, а сейчас всё чисто. Идёшь с работы, можно всё купить, что нужно», — говорит житель дома № 64 по улице Селиванова Евгений Зацепин.

Организатором ярмарки выступила администрация Первомайского района Ростова, чтобы легализовать ранее существовавшую на этой пешеходной зоне стихийную торговлю. До конца прошлого года предприниматели продавали свои товары здесь на законных основаниях, но с 1 января срок договора истёк, а нового разрешения на работу им не дали. Улицу Сержантова не включили в список мест организации ярмарочной деятельности на 2017 год, в том числе и из-за большого количества жалоб местных жителей. Однако рынок как работал, так и работает.

«Нам не сказали ни да, ни нет. Нам выписывают штрафы за незаконную торговлю», — рассказывает предприниматель Ирина Краснопрошина.

В администрации Первомайского района заверили, что работают над решением такого волнующего и местных жителей, и продавцов вопроса. Но в любом случае, кто-то окажется проигравшей стороной. Либо людям придётся смирится со звуками ярмарки под их окнами, либо предпринимателям придётся искать другое место работы.

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